Смертельное ДТП произошло в Заларинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Заларинском районе. Один человек скончался, не дождавшись бригады скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- По предварительной информации, около шести часов утра на федеральной автодороге «Сибирь» возле поселка Тыреть 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с автомобилем «Тойота», - сообщают в Госавтоинспекции.

В результате аварии, водитель «ВАЗа» скончался на месте. Водителю и пассажиру «Тойоты» не понадобилась помощь врачей.

В данный момент на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причины и условия происшествия.