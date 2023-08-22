В Казачинско-Ленском районе Иркутской области уровень реки Киренги снижается Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С гидропостов сообщают о том, что в селе Казачинское в течение ночи 22 августа уровень реки Киренги снизился до 282 сантиметров при критической отметке 250 см. Подтоплены 32 участка и два дома. Семь жителей остаются в пункте временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В посёлке Улькан уровень воды в реке составляет 419 см при критическом 430 см. Подтопленных участков нет, - сообщают сотрудники МЧС.

В деревне Нижнемартыново подтоплены шесть участков, в селе Кутима – три дома и три участка, в деревне Карнаухова - 13 участков, а в селе Ермаки – один участок. В районе работают спасатели и оперативная бригада МЧС.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, какая погода ожидает жителей региона 22 августа 2023 года