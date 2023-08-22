Устроил пожар и скрылся: водитель в поселке Аршан случайно поджег кафе, врезавшись в здание

Здание общепита в поселке Аршан загорелось из-за ДТП Фото: МВД республики Бурятия

Случайный пожар устроил водитель в поселке Аршан в Республике Бурятия. Он врезался в местное кафе на улице Трактовой, после чего помещение загорелось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия.

- Около 6 утра в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Аршан. Судя по всему, водитель автомобиля «Мазда Демио» не справился с управлением и врезался в здание общепита. Из-за столкновения в подсобке произошло возгорание. Сам водитель скрылся с места происшествия, - рассказывают сотрудники МВД.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Ведется розыск водителя.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о смертельном ДТП, которое произошло в Заларинском районе Иркутской области.

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