«Слата» рассказала, что интересного появилось на полках супермаркетов в Иркутской области. Фото: ООО «Маяк».

Торговая сеть “Слата” - одна из крупнейших в Сибири. Ежедневно магазины сети посещают тысячи покупателей. Поэтому здесь все знают о том, как меняются вкусы сибиряков и чего нам ждать на продуктовом рынке в ближайшее время. Специалисты “Слаты” рассказали о самых актуальных трендах.

Новые имена

С 2022 года стали исчезать привычные бренды, в частности, в категории сладких газированных напитков. Однако это не только не отразилось на спросе: российские производители, похоже, пришлись по вкусу покупателям.

- Теперь лидером рынка Сибири стали «Добрый» и «Черноголовка», линейки в сети представлены более 70 позициям. В остальном рынок разбился на множество разных брендов, - прокомментировала заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Наталья Рудова.

Еще одна позиция, которая переживает новый бум - чипсы и изделия из кукурузы от российских производителей и продвигаемые известными российскими блогерами. Как оказалось, знакомство с новыми именами прошло весьма удачно.

Набирает популярность у сибиряков и продукция из Азии. Наибольшим спросом пользуются продукты быстрого приготовления от новых брендов - лапша, грибы в вакуумных пакетах, чука и кимчи, чипсы из ямса.

Запасаемся витаминами

Лето - та самая пора, когда нужно есть побольше овощей и фруктов. И покупатели “Слаты” не упустили этой возможности. Приоритет, конечно, у овощей из “борщевого набора” - картофеля, моркови, свеклы и капусты. Однако и фруктами тоже себя баловать не забывали. Тем более, что на полках супермаркетов можно найти фрукты из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая, причем последние составляют четверть всего объема. Этим летом “Слата” порадовала новинкой, желтым манго.

- Манго пользуется большой популярностью среди наших покупателей. Мы старались, чтобы оно простояло весь летний сезон на наших полках наравне с яблоками и грушами. Мы везем его из Китая, но по вкусу и качеству оно нисколько не отличается от тайского. Ведь это один и тот же сорт, да и выращивается оно в тех же климатических условиях, - объяснил руководитель направления ВЭД и закупок категории ФРОВ ТС «Слата» Андрей Зудов.

Кроме того, обязательно стоит побаловать себя отличным виноградом - крупным черным без косточек и красным, который называют земляничным за необычный яркий вкус.

Всегда выгодно

Хоть новинки, хоть сезонные товары, хоть ежедневные продукты - на все в “Слате” можно найти удачные ценники. Доля товаров, продающихся по сниженной стоимости уже составляет более 25% всего ассортимента, а на отдельные категории достигает и 100%. - Доля промо на кофе в прошлом году была 60 - 70%, а в этом 96%, на чай была 50%, сейчас - 98%. Такой же тренд можем отметить и в кондитерских изделиях, где доля общего промо в категориях составила 50%, а на плиточный шоколад – 90%».

Будь готов!

Эксперты “Слаты” внимательно следят за колебаниями закупочных цен и прогнозируют в будущем изменения для нескольких категорий. Так, очевидно, подорожают чай и кофе - биржевые товары, которые зависят от курса рубля. Крупные производители кондитерской продукции «Марс», «Ферреро», «Объединенные кондитеры», «Победа» публично анонсировали повышение в среднем от 8 до 13%. Кроме того, в связи с увеличением пошлин, подорожают вина из недружественных стран. Однако здесь отечественные производители и импорт из дружественных стран полностью обеспечат спрос.