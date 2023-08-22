Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 4:37

Иркутская область стала лидером среди регионов РФ по уходу за лесными культурами

Речь идет об агротехническом уходе
Таисия ЧЕМИСОВА
Иркутская область стала лидером среди регионов РФ по уходу за лесными культурами

Иркутская область стала лидером среди регионов РФ по уходу за лесными культурами

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Иркутская область стала лидером среди регионов России по агротехническом уходу за лесными культурами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Агротехнический уход нужен для того, чтобы помочь молодым деревьям прижиться и улучшить условия их роста.

- Мы являемся абсолютными лидерами в стране по лесовосстановлению. На 2023 год предусмотрены работы на площади 176,4 тысячи гектаров. Это около 127% по отношению к площади погибших насаждений, – сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Кроме того, запланированы работы в текущем году на площади более 45 тысяч гектаров, выполнили работы на площади около 30 тыс га.