Иркутская область стала лидером среди регионов РФ по уходу за лесными культурами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Иркутская область стала лидером среди регионов России по агротехническом уходу за лесными культурами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Агротехнический уход нужен для того, чтобы помочь молодым деревьям прижиться и улучшить условия их роста.

- Мы являемся абсолютными лидерами в стране по лесовосстановлению. На 2023 год предусмотрены работы на площади 176,4 тысячи гектаров. Это около 127% по отношению к площади погибших насаждений, – сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Кроме того, запланированы работы в текущем году на площади более 45 тысяч гектаров, выполнили работы на площади около 30 тыс га.