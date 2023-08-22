Заседание по делу о бунте в Ангарской колонии № 15 проходит в областном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второе судебное заседание по делу о бунте в Ангарской колонии № 15 проходит сейчас в Иркутском областном суде. Об этом сообщила пресс-служба суда.

- 22 августа на заседании оглашают все ходатайства, которые поступили судье. Приговора по этому делу сегодня не будет, - сообщили в суде.

Напомним, бунт в колонии № 15 Ангарска произошел вечером девятого апреля 2020 года. Один из заключенных отрицательно отозвался о личном обыске. Он начал толкать сотрудников охраны и подстрекать заключенных к бунту. Те послушались, разбили видеокамеры, стали наносить повреждения сами себе, а потом напали на охранника.

Но на этом история не закончилась, вечером 10 апреля жители с разных районов Ангарска заметили пожар. Это горели постройки на территории колонии. В тот вечер в ИК-15 бунтовали около 1500 осужденных.

Сотрудники ГУ ФСИН ночью 11 апреля все-таки взяли под контроль исправительную колонию и выявили 200 основных зачинщиков бунта, позже их количество сократилось до 19. Именно столько заключенных предстанут перед судом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в колонии Ангарска, который устроили осужденные во время бунта, потушен (подробнее)

Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара и бунта в колонии Ангарска (подробнее)

ГУФСИН: заказчик бунта в ангарской колонии №15 установлен (подробнее)