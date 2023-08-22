В Иркутской области строят три физкультурно-оздоровительных комплекса

Пресс-служба Правительства Иркутской области.

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» реализуется в Иркутской области. Для этого в наш регион из федерального бюджета направлено более 167 миллионов рублей. На эти средства строят сразу три физкультурно-оздоровительных комплекса, приобретают оборудование для спортивных площадок, оказывают адресную финансовую помощь спортивным организациям. Как движется работа, обсудили первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров и председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.

- Работа по развитию физической культуры и спорта в Иркутской области поставлена на хорошем уровне, видим качественный рывок, - подчеркнул Азат Кадыров. - Мы совместно с областью и область самостоятельно делаем все возможное, чтобы у граждан были хорошие условия для занятия спортом. Так, 45 открытых в этом году плоскостных сооружений - это достаточно хороший показатель.

Новые ФОКи строят в Жигалово, Зиме и в деревне Карлук Иркутского района.

- Иркутская область с 2019 года участвует в реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», - рассказал Константин Зайцев. - За это время удалось значительно улучшить спортивную инфраструктуру, создать условия для занятий физической культурой и спортом не только в крупных городах Приангарья, но и в сельской местности. С начала реализации проекта было введено в эксплуатацию 13 спортивных объектов - это плавательные бассейны, физкультурно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы, крытый каток с искусственным льдом, стадион на базе областного училища олимпийского резерва.

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров лично проверил ход работ на нескольких спортивных объектах в Иркутской области. Он побывал на стройплощадке Дома спорта в поселке Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района, в областном училище олимпийского резерва в Ангарске, посетил ледовые дворцы «Ермак» и «Байкал», крытый тренировочный каток «Иркутск», Государственное училище олимпийского резерва.

Дом спорта в Усть-Ордынском должны достроить до конца этого года. Всего на строительство выделено более 1,1 миллиарда рублей в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 - 2025 годы.

- Этот масштабный многофункциональный объект станет хорошим подарком жителям поселка Усть-Ордынского. Объект такой функциональности - со стадионом, беговыми дорожками, несколькими спортзалами - позволит увеличить число занимающихся физкультурой и спортом, - подчеркнул Азат Кадыров.

В спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе построили стадион с искусственным футбольным покрытием и современными легкоатлетическими дорожками, трибуну, где в подтрибунных помещениях расположены два спортивных зала. На этом развитие комплекса не заканчивается. По словам председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева, готова проектно-сметная документация на строительство спортзала «Центр тяжелой атлетики», где можно будет проводить тренировочные сборы по 15 видам спорта круглый год.

- После появления многофункционального спортивного комплекса мы параллельно беремся за расширение жилищного фонда в спортивно-оздоровительном комплексе для детей, - подчеркнул Константин Зайцев. - Сегодня здесь могут проживать 400 ребятишек, еще 400 можно будет разместить дополнительно. У нас также есть большой план по развитию училища олимпийского резерва. Планируем поставить здесь учебный комплекс, чтобы будущие педагоги могли и сами заниматься спортом, и брать практику у более опытных, профессиональных товарищей.