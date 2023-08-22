В Иркутске пройдет первый форум ТОСов

В Иркутске пройдет первый форум для органов территориального общественного самоуправления и городских сообществ «Иркутск - город, устремленный в будущее». Он состоится 25 августа с 10:00 до 17:00 в научной библиотеке имени В.Г. Распутина (ул. Лермонтова, 124). Организаторы мероприятия - управление реализации общественных инициатив администрации Иркутска и Общественная палата города при поддержке правительства Иркутской области и Ассоциации муниципальных образований региона.

- Общественные объединения - это связующее звено между властью, обществом и реальными делами, - считает председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. - Это и социальные лифты, которые помогают людям реально что-то сделать в своем доме, дворе, микрорайоне. В России есть несколько городов, где это движение развито на высочайшем уровне, и Иркутск тоже делает шаг вперед.

Действительно, в областном центре сейчас насчитывается 79 ТОСов, некоторые существую уже довольно давно и накопили достаточно опыта, которым можно поделиться. В форуме смогут принять участие представители ТОС, НКО и активные горожане.

- Цели форума - выявить точки роста некоммерческого сектора Иркутска, переосмыслить настоящее и определить планы на будущее, - отметил начальник управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска Алексей Гордин. - Наш приоритет - развитие движения ТОСов и других городских сообществ, решающих актуальные вопросы местного значения. Это способствует укреплению институтов гражданского общества, вовлечению групп граждан в социальную жизнь, расширению взаимодействия с органами местного самоуправления.

На форуме будут работать пять тематических площадок:

«Иркутск - город патриотов», «Иркутск - город для жизни», «Иркутск - движение вперед: транспорт и дороги», «Иркутск - культурная столица Приангарья» и «Иркутск - город для молодежи». На каждой из них соберутся эксперты, представители местной и областной администраций, депутаты городской думы и Законодательного Собрания, профильные специалисты. И, конечно, представители общественных объединений, которым есть что рассказать.

- Государство, это когда все его составляющие - республики, края, области, муниципалитеты, города, поселки - части одного организма. И этот организм здоров, когда все они нормально работают. И такие вот общественные, соседские объединения - то самое необходимое условие, без которого нормальной работы не будет, - пояснила доктор экономических наук Елена Метелева, главный модератор форума. - Общественное объединение - это не только клуб по интересам, возможность благоустроить свой двор, пообщаться. Для кого-то это становится первым шагом в активной общественной и политической деятельности. Это еще и возможность привлекать реальную поддержку для своих инициатив, и в России есть немало очень успешных примеров такой работы.

Кстати, узнать об интересном опыте соседей можно будет у гостей. На форуме будут выступать руководитель специальных программ ассоциации «Совет муниципальных образований Пермского края» Елена Жданова, председатель ТОС Ангарского городского округа «12а микрорайон» Сергей Загвоздин, сопредседатель региональной общественной организации РОО «Совет местного самоуправления Иркутской области» Ирина Петшик.

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