Иркутский священник-блогер попал на шоу к Андрею Малахову. Фото: Князе-Владимирский Храм в Иркутске.

Священник-блогер Артемий Пономарев из Иркутска принял участие в программе Андрея Малахова и Анастасии Ивлеевой «Примерка профессий». Об этом сообщила пресс-служба Князе-Владимирского Храма в Иркутске.

- Наш батюшка рассказал ведущим Андрею Малахову и Анастасии Ивлеевой о том, как он научился видеосъемке, а также поделился историей своего служения в Князе-Владимирском храме, - сообщили сотрудники храма.

Кроме того, на интервью Отец Артемий подарил ведущим памятные кепки и футболки с изображениями храма.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о деятельности Алексея Пономарева в Иркутске. На его видеоканал «Cельский Артемий» подписано более десяти тысяч человек. Свой блог мужчина ведет с 2019 года. Это не проповеди и нравоучения, а простые и добрые истории. Другие священники с одобрением относятся к творчеству своего коллеги.