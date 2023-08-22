Рассказываем, из-за чего произошло отключение света в Октябрьском районе Иркутска 22 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 августа около часа дня по местному времени в части Октябрьского района Иркутска пропало электричество. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на "Иркутскэнергосбыт".

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 22 августа 2023 года

- Под аварийное отключение попали потребители на улицах Байкальской, Верхней Набережной, Дальневосточной, Лисихи и Ширямова, - рассказывают в организации.

В компании заявили, что специалисты уже выясняют, в чем причина отключения и принимают меры по восстановлению снабжения электричеством.

Работы должны завершиться к четырем часам вечера.