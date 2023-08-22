Спартакиаду городов Иркутской области проводят в Свирске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Финальные соревнования Спартакиады городов Иркутской области пройдут в Свирске 26-27 августа. По информации министра спорта Приангарья Павла Богатырева, ожидается участие команд из Усолья-Сибирского, Саянска, Шелехова, Зимы, Свирска, Байкальска и Черемхова.

- Министерство спорта региона ежегодно организует различные спортивные мероприятия, включая Спартакиаду городов Иркутской области. Это мероприятие было возобновлено в 2019 году с целью привлечения горожан к занятиям физической культурой и спортом, - говорят в правительстве региона.

Команды городов будут соревноваться в различных видах спорта, таких как легкая атлетика, волейбол (мужской и женский), гиревой спорт, мини-футбол, шахматы, шашки, настольный теннис и перетягивание каната. В легкой атлетике мужчины будут бороться за медали в беге на дистанциях 400, 1500 и 3000 метров, а также в прыжках в длину. Для женщин предусмотрены бег на 800 и 1500 метров, прыжки в длину, а также смешанная эстафета 4х400 метров.

Для проведения соревнований будут использованы несколько спортивных площадок, включая стадион «Труд» имени И. Протасова, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», стадион «Ангара», шахматный клуб «Белая ладья» и помещение ДЮСШ.