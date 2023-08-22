В МВД рассказали, сколько жителей Иркутской области стали жертвами аферистов за прошедшие сутки

12 жителей Иркутской области перевели деньги аферистам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 жителей Иркутской области пострадали от действий мошенников. В общей сложности иркутяне перевели аферистам более 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

У большинства жертв мошенники выманили деньги, пообещав высокий заработок, если жители региона вложат свои финансы в некую инвестиционную компанию. В сумме жители Иркутска, Усть-Илимска Зимы, Шелеховского района и поселка Чунский перевели злоумышленникам около 2,7 млн рублей, - рассказывают в МВД

А вот пенсионерки из Иркутска и Усть-Кута, плотник-бетонщик из Шелехова и житель Тайшета хотели не заработать, а уберечь свои накопления. Жертвам позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что неизвестные хотят похитить деньги с их счетов. Доверчивые жители Приангарья перевели на «безопасный счет» около 760 тысяч рублей.

Очень необычный способ выбрала мошенница, чтобы заполучить деньги пенсионера. 81-летний иркутянин решил провести время с незнакомкой, нашел объявление и связался с девушкой, которая потребовала предоплату в размере пяти тысяч рублей. После этого перестала выходить на связь.

Жительница Шелехова наткнулась в интернете на объявление о возврате, похищенных мошенниками средств. Договорилась с мужчиной о предоставлении юридических услуг и перевела ему 40 тысяч рублей. После этого «юрист» перестал отвечать на звонки. Похожая ситуация произошла с бухгалтером из Усть-Илимска. Женщина нашла объявление об услугах репетитора и перевела предоплату около 15 тысяч рублей.

Полицейские призывают всех не доверять незнакомцам и не переводить предоплату за услуги, которыми собираетесь воспользоваться.