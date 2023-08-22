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НовостиОбщество22 августа 2023 7:22

В МВД рассказали, сколько жителей Иркутской области стали жертвами аферистов за прошедшие сутки

12 жителей Иркутской области перевели деньги аферистам
Таисия ЧЕМИСОВА
12 жителей Иркутской области перевели деньги аферистам

12 жителей Иркутской области перевели деньги аферистам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 жителей Иркутской области пострадали от действий мошенников. В общей сложности иркутяне перевели аферистам более 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

У большинства жертв мошенники выманили деньги, пообещав высокий заработок, если жители региона вложат свои финансы в некую инвестиционную компанию. В сумме жители Иркутска, Усть-Илимска Зимы, Шелеховского района и поселка Чунский перевели злоумышленникам около 2,7 млн рублей, - рассказывают в МВД

А вот пенсионерки из Иркутска и Усть-Кута, плотник-бетонщик из Шелехова и житель Тайшета хотели не заработать, а уберечь свои накопления. Жертвам позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что неизвестные хотят похитить деньги с их счетов. Доверчивые жители Приангарья перевели на «безопасный счет» около 760 тысяч рублей.

Очень необычный способ выбрала мошенница, чтобы заполучить деньги пенсионера. 81-летний иркутянин решил провести время с незнакомкой, нашел объявление и связался с девушкой, которая потребовала предоплату в размере пяти тысяч рублей. После этого перестала выходить на связь.

Жительница Шелехова наткнулась в интернете на объявление о возврате, похищенных мошенниками средств. Договорилась с мужчиной о предоставлении юридических услуг и перевела ему 40 тысяч рублей. После этого «юрист» перестал отвечать на звонки. Похожая ситуация произошла с бухгалтером из Усть-Илимска. Женщина нашла объявление об услугах репетитора и перевела предоплату около 15 тысяч рублей.

Полицейские призывают всех не доверять незнакомцам и не переводить предоплату за услуги, которыми собираетесь воспользоваться.