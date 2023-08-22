Жительница Бурятии вымогала деньги у подруги за молчание о ее любовниках в прошлом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

33-летняя жительница города Улан-Удэ обратилась в дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России с заявлением о вымогательстве. Женщина сообщила, что ее бывшая подруга регулярно требует деньги взамен за информацию о ее интимной жизни до брака, которую она угрожает раскрыть ее супругу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Бурятии.

- Потерпевшая уже передала своей бывшей подруге более 50 тысяч рублей, но после того, как деньги закончились, она решила обратиться в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 36-летнюю подозреваемую, проживающую в Улан-Удэ, - говорят в полиции.

Подозреваемая отрицает свою вину и отказывается возмещать причиненный ущерб, заявляя, что муж бывшей подруги должен быть осведомлен о том, что она вела асоциальный образ жизни до брака.

Подозреваемая не замужем, не имеет постоянного места работы и не имеет судимостей. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до четырех лет.