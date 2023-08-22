В Иркутске развернули 80-метровый российский триколор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске отметили День государственного флага России. Митинг посетили Александр Ведерников, председатель Законодательного собрания Иркутской области, Роман Колесов, первый заместитель губернатора региона, Андрей Южаков, первый заместитель мэра Иркутска, а также представители общественных организаций. В рамках празднования был развернут 80-метровый флаг России у мемориала "Вечный огонь Славы". Об этом сообщает ИА "Альтаир".

- Александр Ведерников, спикер регионального парламента, подчеркнул, что государственный флаг является символом связи поколений. Он также отметил слова президента страны Владимира Путина о том, что Россия - тысячелетняя страна и цивилизация, и выразил гордость за ее легендарную историю, ратные и трудовые победы, великие открытия и достижения, - передает издание.

Роман Колесов, первый заместитель губернатора, отметил единство жителей Иркутской области, представителей различных национальностей, которые своим трудом доказывают свою любовь к Родине. Андрей Южаков, первый заместитель мэра Иркутска, напомнил, что триколор стал официальным символом России снова только в 1991 году.

В рамках акции "Мы - граждане России" были вручены первые паспорта ученикам школ Иркутска и Иркутского района. Эта акция проводится при поддержке Всероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" с 2022 года.