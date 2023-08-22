Представители Иркутской области стали победителями Международной премии уличной культуры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Участники из Иркутской области стали победителями видеоконкурса на гранд-финале Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». В Ставрополе прошел шестой сезон этого конкурса, где были объявлены результаты четырех различных конкурсов: соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, а также грантовый конкурс. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В гранд-финале приняли участие 2500 человек из 21 страны, включая Россию, Аргентину, Армению, Беларусь, Бразилию, Германию, Грецию, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Коста-Рику, Кыргызстан, Марокко, Мексику, Молдову/Приднестровье, Таджикистан, Францию, ЮАР, Южную Корею и Японию.

На видеоконкурс было подано 335 заявок. Судьи отобрали топ-100 и затем топ-30 участников, которые приехали в Ставрополь для выполнения финального творческого задания. Победители были выбраны независимыми судьями в девяти различных номинациях.

Никита Сычев стал победителем в номинации "Лучший экшн-клип", а Данила Акишев получил приз за "Лучшую игровую работу". Победители получили денежные призы, подарки от партнеров и фирменные статуэтки КАРДО.