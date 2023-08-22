В Иркутске подрядчики красят ограждения на мостах и путепроводах Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Все районы Иркутска регулярно подвергаются уборке автомобильных дорог, тротуаров, мостов и прилегающих к ним территорий. Ежедневно в этом процессе задействовано более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Директор МУП "Служба эксплуатации мостов" Андрей Пономарев отметил, что они следят за состоянием бетонных ограждений на мостах и путепроводах. В последние сутки они провели покраску ограждений на нескольких улицах города, таких как Урожайная, Полярная, Трактовая, Лермонтова, Юрия Тена и на проспекте Маршала Жукова. Перед этим они также моют ограждения, - рассказывают в администрации.

Ночью в городе проводится механизированная очистка дорог. Подметально-уборочную технику выводят на улицы, когда поток машин снижается. Накануне ночью муниципальное предприятие "Иркутскавтодор" убирало улицы Полярная, Рабочая, Байкальская, Култукская, Сурикова, Маяковского, Лермонтова, Воровского, Безбокова, Марата, Ленина, Сурнова, объездной микрорайон Ново-Ленино и другие участки.

Также проводится очистка дождеприемных колодцев от ила и грязи, а трава на газонах продолжает коситься. Остановки общественного транспорта убирают вручную, подметают пешеходные переходы и собирают опавшую листву.

Около 120 человек занимаются уборкой парков и скверов. Они следят за чистотой общественных пространств, ухаживают за клумбами, стригут газоны, живые изгороди и санитарно обрезают деревья.