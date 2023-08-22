В Чунском психоневрологическом интернате «Радуга» открыли модульный жилой корпус Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Чунском районе Иркутской области состоялось открытие нового модульного жилого корпуса на 18 мест в психоневрологическом интернате «Радуга». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Строительные работы велись по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Из областного бюджета на эти цели было выделено порядка 25 000 000 рублей.

Этот модуль оборудован всем необходимым для проживания: мебель, бытовая техника. Кроме этого, благоустроенная территория вокруг нового здания.

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, корпус комфортный, удобный. 18 проживающих человек уже получили ключи от своих комнат.

Региональные власти также отмечают, что в дальнейшем стоит задача продолжить работу по развитию стационарных учреждений социального обслуживания. Например, в этом году в психоневрологическом интернате поселка Водопадный устанавливают три модульных здания. На сегодняшний день уже завершен монтаж котельной и прачечные, также возведён каркас жилого корпуса.