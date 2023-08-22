К капремонту моста через реку Лена в Усть-Куте готовы приступить в этом году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По информации, предоставленной Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, подрядчики смогут начать капитальный ремонт моста через реку Лена в Усть-Куте в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Планируется замена плит проезжей части и тротуаров на мосту. В рамках дорожных работ подрядчики также будут проводить ремонт пролетных строений и опор, окрашивать металлические конструкции и устанавливать барьерные ограждения. Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу 2024 года, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Во время рабочей поездки в Усть-Кут в 2021 году губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание на необходимость приведения моста через Лену в соответствие с нормами, так как его можно использовать только с ограничениями по скорости и грузоподъемности.

В настоящее время проект готов, контракт на капитальный ремонт моста заключен, работы будет выполнять подрядная организация ООО РСП «Топка».