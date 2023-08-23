В Иркутске перенесли реставрацию здания ТЮЗа Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Реставрация здания ТЮЗа в Иркутске, которое горело в 2022 году, переносится. Экспертиза вынесла отрицательное заключение о проекте уже запланированных работ. Об этом сообщила в прямом эфире министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

- Мы думали, что уже подходим к финишной прямой, но проект, который был уже загружен в экспертизу Иркутской области, получил отрицательное заключение. Это нас отбросило назад. Ведь проект готовится полтора года минимум, - рассказала Олеся Полунина.

Кроме того, нужно выкупить у частных собственников помещения в здании бывшего ТЮЗа. Переговоры с владельцами не прекращаются. Когда помещения будут выкуплены, будет разыгран конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Приблизительный срок, когда правительство Иркутской области сможет подать заявку для финансирования реставрации здания – 2025 год.