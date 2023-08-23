Погода в Иркутской область 23 августа 2023 года будет без осадков Фото: Антон ФОКИН

После продолжительных дождей, в регион вернулись теплые летние деньки. И хоть осень уже не за горами, у иркутян есть возможность погреться в последних лучах летнего солнца. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 23 августа 2023 года.

Погода в Иркутской области 23 августа 2023 года

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, в некоторых районах кратковременные дожди, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный до 10 метров в секунду с порывами до 13 м/с. Температура достигнет +25…, при облачной погоде +19 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Иркутске сегодня осадков не ожидается. Утром на город опустится густой туман, переменная облачность, ветер юго-восточный до девяти метров в секунду, температура воздуха +22…+24 градуса.

Кроме того, на реке Киренга ожидается понижение уровня воды на 20-50 сантиметров, на левобережных притоках Ангары уровень реки понизится на 5-15 сантиметров, а на Иркуте – на 15-30 см.