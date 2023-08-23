На каких улицах Иркутска отключат свет 23 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Иркутске 23 августа 2023 года произойдет на некоторых улицах города из-за профилактических, ремонтных и строительных работ. Об этом сообщили в ответственной за энергосбыт компании.

Отключение света в Иркутске 23 августа 2023 года

- Электричество отключат в Свердловском, Ленинском, Правобережном и Октябрьском округах города. Отключение произойдет с 10:00 и 13:00, - сообщают в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Посмотреть, в каких домах произойдет отключение света в Иркутске 23 августа 2023 года, можно в таблицах.

Отключение света в Иркутске 23 августа 2023 года. Фото: Свет 38

Отключение света в Иркутске 23 августа 2023 года произойдет из-за плановых работ. Фото: Свет 38

Отключение света в Иркутске 23 августа 2023 года произойдет на некоторых улицах города. Фото: Свет 38

В 18:00 у всех жителей электричество будет восстановлено. В организации предупреждают, что в работах могут возникнуть корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.