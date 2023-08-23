Мэр Братска проверил ход ремонтных работ в школе № 15. Фото: Сергей Серебренников

Лицевую часть школы № 15 должны закончить к 1 сентября, поэтому мэр Братска Сергей Серебренников лично посетил стройку, чтобы оценить готовность классов и помещений. Об этом глава города сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте.

- Строители приводят в порядок фасад, входные группы и готовят дорожки для асфальтирования. В прошлом году сделали большой объем работы. Полтора года длился капитальный ремонт. Это, конечно, долго, но по первоначальному плану он должен был быть больше двух лет. Всего на капитальный ремонт школы направили 150 миллионов рублей, - сообщает Сергей Серебренников.

В этом году из городского бюджета выделили около 1,3 млн. рублей на приобретение технологического и спортивного оборудования, учебные столы и компьютеры. 1 сентября в школу № 15 пойдут более 500 учеников.

Но есть некоторые дефекты: отошла плитка в раздевалке, нужно нанести новую разметку в спортзале. По словам подрядчика, все будет выполнено в ближайшие дни.

Кроме того, на помощь подрядчику вышла бригада, чтобы отремонтировать фасад и шесть крылец. Работники отштукатурят здание и нанесут колеровочный слой с декоративным наполнением.