20-летнего жителя Братска приговорили к лишению свободы за сговор с аферистами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Братска вступил в сговор с телефонными мошенниками, которые звонили пенсионеркам и сообщали, что их дети или внуки стали виновниками ДТП. Для урегулирования ситуации с жертвы требовали крупную сумму денег. Роль братчанина в этой схеме проста, он выполнял роль курьера, который забирал деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Жертвой группы аферистов стали четыре пожилые женщины, а общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей, - сообщают в МВД.

Курьера задержали на территории Центрального района города Братска. Им оказался 20-летний местный житель. Суд приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные лица, участвующие в преступном сговоре не установлены.