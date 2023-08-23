Обновление парков и скверов продолжается в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжается обновление парков и скверов. Завершено благоустройство Пади Долгой и почти готов парк «Патриот» в Иркутске, сквер по улице Ленина в Тайшете, площадь в 20 квартале Шелехова и территория «Богатырь» в Хомутово. Кроме того, в Саянске обустроили бульвар, а в Усолье-Сибирском завершено благоустройство сквера по улице Интернациональная. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Жители видят изменения. Территории преображаются, становятся более комфортными, и все это при непосредственном участии населения», - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что мэр Братска проверил ход ремонтных работ в школе № 15