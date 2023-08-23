Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 2:42

19 нелегальных компаний обнаружили на финансовом рынке в Иркутской области

Каждая из этих компаний нарушала закон, когда выдавала займы
Таисия ЧЕМИСОВА
19 нелегальных компаний обнаружили на финансовом рынке в Иркутской области

19 нелегальных компаний обнаружили на финансовом рынке в Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 финансовых нелегальных компания нашли с января по июнь 2023 года в Иркутской области. Каждая из этих компаний нарушала закон, когда выдавала займы. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Иркутской области.

- В основном организации работали без лицензии Банка России под видом ломбарда или микрокредитной компании. Другие незаконные предприятия маскировали под вывеской ломбарда комиссионный магазин. Нелегалы действовали в Иркутске, Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском, - сообщают в отделении.

Черные кредиторы привлекают клиентов рекламой в соцсетях, обещая жителям региона быстрые и выгодные займы. Поэтому нужно внимательно выбирать компанию, чтобы не потерять имущество, оставленное в залог.