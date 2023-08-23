19 нелегальных компаний обнаружили на финансовом рынке в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 финансовых нелегальных компания нашли с января по июнь 2023 года в Иркутской области. Каждая из этих компаний нарушала закон, когда выдавала займы. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Иркутской области.

- В основном организации работали без лицензии Банка России под видом ломбарда или микрокредитной компании. Другие незаконные предприятия маскировали под вывеской ломбарда комиссионный магазин. Нелегалы действовали в Иркутске, Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском, - сообщают в отделении.

Черные кредиторы привлекают клиентов рекламой в соцсетях, обещая жителям региона быстрые и выгодные займы. Поэтому нужно внимательно выбирать компанию, чтобы не потерять имущество, оставленное в залог.