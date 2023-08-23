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НовостиПроисшествия23 августа 2023 3:31

Четыре ребенка погибли и 100 пострадали в ДТП в Иркутском районе за семь месяцев

Более 90 ДТП произошло с несовершеннолетними на дорогах Иркутского района
Таисия ЧЕМИСОВА
Четыре ребенка погибли и 100 пострадали в ДТП в Иркутском районе за семь месяцев

Четыре ребенка погибли и 100 пострадали в ДТП в Иркутском районе за семь месяцев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 90 ДТП произошло с несовершеннолетними на дорогах Иркутского района за семь месяцев. Об этом сообщил на пресс-конференции «Безопасность детей на дороге» начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» майор полиции Антон Куриленко.

- Среди пострадавших 100 детей получили травмы различной степени тяжести. Четыре ребенка погибли. Среди погибших были два пассажира, один велосипедист и один пешеход, - сообщает Антон Куриленко.

Взрослых призывают быть внимательнее и присматривать за своими детьми, а также повторять с ними правила дорожного движения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об обновлении парков и скверов, которое продолжается в Иркутской области.