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НовостиОбщество23 августа 2023 4:48

Ручную гранату 1914 года нашли на крыше дома в Иркутске

Боеприпас был уничтожен на полигоне в целях безопасности
Таисия ЧЕМИСОВА
Ручную гранату 1914 года нашли на крыше дома в Иркутске. Фото: управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Иркутской области

Ручную гранату 1914 года нашли на крыше дома в Иркутске. Фото: управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Иркутской области

В дежурную часть Росгвардии поступило сообщение о странном предмете, найденном во время ремонта на крыше дома на улице Байкальской в Иркутске. Сообщили, что предмет очень напоминает гранату. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Иркутской области.

- На место оперативно выехала группа разминирования. Специалисты тщательно рассмотрели предмет и выявили, что это действительно ручная граната «Рдултовского» образца, которой около 109 лет. Боеприпас был покрыт коррозией, - рассказывают в Росгвардии.

Граната времен Первой мировой войны представляла опасность. Сотрудники инженерно-технического подразделения Росгвардии вывезли боеприпас на полигон, где уничтожили его накладным зарядом.