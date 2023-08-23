Два подростка в Иркутской области украли трактор, чтобы продать на запчасти Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В дежурную часть Осинского района Иркутской области обратился местный 37-летний житель. Мужчина рассказал, что у него угнали трактор, который стоял за оградой дома. Двое подростков были замечены на месте преступления местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Был проведен розыск и подозреваемые вскоре нашлись. Это были подростки в возрасте 14 и 17 лет. Они пояснили, что угнали трактор для того, чтобы разобрать его на запчасти и продать, - рассказывают сотрудники полиции.

Трактор нашли в лесном массиве в километре от места преступления. Именно там юные угонщики планировали осуществить свой план. По факту преступление возбудили уголовное дело.