Иркутская область участвует в форуме «Технопром-2023»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Новосибирске проходит Х Международный форум технологического развития «Технопром-2023». Иркутскую область на нем представил губернатор Игорь Кобзев. В результате было подписано соглашение о взаимодействии при развитии высокотехнологичной экономики между проектным офисом НОЦ «Байкал» и Национальной ассоциацией трансферта технологий.

НОЦ “Байкал” в нашем регионе выполняет сразу несколько важных задач, объединяя научные изыскания и сектор реальной экономики. Множество совместных проектов уже работают. Национальная ассоциация трансферта технологий работает в том же направлении, только на федеральном уровне. Такое сотрудничество имеет большую перспективу.

– На сегодняшний день в НОЦ «Байкал» реализуются 10 технологических проектов с инвестиционным потенциалом более 6,5 млрд рублей, – пояснил Игорь Кобзев. - Уверен, что объединение усилий региона и Национальной ассоциации даст положительный эффект и будет способствовать развитию инновационной экономики нашей страны, в частности, созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. Поддержка науки в условиях санкционных ограничений в числе приоритетных задач,

В соглашении говорится об объединении усилий двух организаций в сфере повышения научно-технического, кадрового, инновационного и производственного потенциала нашего региона. В том числе, речь идет о совместных образовательных проектах. В первую очередь уже реализуемые на территории Приангарья проекты разместят на единой цифровой платформе трансферта технологий «Национальное окно открытых инноваций» - таким образом местные ученые, работающие над разработкой новых технологий в самых разных областях, смогут найти новых партнеров.