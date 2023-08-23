Суд огласил приговор водителю бензовоза, который под наркотиками насмерть сбил школьника в Бодайбо

К 7 годам колонии приговорили водителя за убийство 9-летнего ребенка в Бодайбо Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Бодайбинский городской суд приговорил 40-летнего жителя Красноярского края к семи годам лишения свободы. Зимой 2023 года осужденный на бензовозе сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Мальчик скончался, не дождавшись приезда скорой помощи. Выяснилось, что мужчина в это время был под действием наркотиков, как рассказывает сам, он видел маленького пешехода, но решил, что ребенок не станет переходить дорогу. Спустя какое-то время, осужденный опубликовал видео, где говорит, что сожалеет о случившимся.

- Медицинская экспертиза подтвердила факт, что осужденный был в состоянии наркотического опьянения. Теперь его ждет не только семь лет колонии-поселения, но и лишение права управлять транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, - рассказывают в прокуратуре.

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