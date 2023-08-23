Убыль населения в Иркутской области сократилась на 28,6% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первом полугодии в Иркутской области наблюдалось сокращение естественной убыли населения на 28,6% по сравнению с прошлым годом. Миграционный отток уменьшился в восемь раз, а число умерших снизилось на 12,6%, а число новорожденных - на 4,8%. Эти данные были представлены пресс-службой Иркутскстата после проведения исследования.

- Наибольшее количество новорожденных приходится на женщин в возрасте от 30 до 34 лет, что составляет 27,1% от общего числа. Женщины в возрасте до 20 лет привели на свет 606 детей (5,2%), а женщины старше 40 лет - 557 детей (4,8%). В Приангарье 36% родившихся детей являются первенцами, 32% - вторыми, 21% - третьими, а 11% - четвертыми и более. Младенческая смертность снизилась на 14,3%, - говорят в Иркутскстате.

За период с января по июнь было зарегистрировано 6 623 брака и 6 398 разводов в регионе. На каждые 1 000 браков приходится 966 разводов. В сравнении с прошлым годом число браков выросло на 1,2%, а число разводов - на 8,4%.

За полгода в Иркутскую область приехало 9,6 тысяч человек из других регионов РФ и из-за границы, что на 2% больше, чем в прошлом году. Однако количество уезжающих составило 10,3 тысячи человек, что меньше на 31,5%.