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НовостиПроисшествия23 августа 2023 7:17

В Иркутске произошел пожар в строящейся больнице на улице Рябикова

В строящейся больнице на улице Рябикова в Иркутске произошел пожар
Елена СИНИЦА
В Иркутске произошел пожар в строящейся больнице на улице Рябикова

В Иркутске произошел пожар в строящейся больнице на улице Рябикова

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В среду, 23 августа, в Иркутске произошел пожар в строящемся здании больницы на улице Рябикова. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по региону.

-Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 14:19. Возгорание произошло на цокольном этаже неэксплуатируемого здания, площадь горения - 15 квадратных метров, - сказали в ведомстве.

Пожар удалось ликвидировать к 14:38. К месту происшествия выезжали два пожарных расчета.