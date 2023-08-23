В Иркутске произошел пожар в строящейся больнице на улице Рябикова Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В среду, 23 августа, в Иркутске произошел пожар в строящемся здании больницы на улице Рябикова. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по региону.

-Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 14:19. Возгорание произошло на цокольном этаже неэксплуатируемого здания, площадь горения - 15 квадратных метров, - сказали в ведомстве.

Пожар удалось ликвидировать к 14:38. К месту происшествия выезжали два пожарных расчета.