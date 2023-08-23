Делегация из Китая провела переговоры с сельхозпредприятиями Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В городе Усолье-Сибирское состоялась встреча представителей агропромышленных предприятий Иркутской области и делегации из Китая. Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков модерировал мероприятие и представил экспортный потенциал агропромышленного комплекса региона. В мероприятии приняли участие 10 крупных предприятий агропромышленного комплекса, главы крестьянских фермерских хозяйств и представители девяти районов области, а также отраслевая ассоциация Иркутской области.

- Делегацию из Китая возглавил руководитель Комитета КПК района Бишань муниципалитета ГЦП Чунцин. В состав делегации вошли 11 представителей бизнес-сообщества Китая и члены рабочей группы проекта локализации производства экологичных транспортных средств в Иркутской области, - говорят в пресс-службе правительства региона.

Целью визита делегации из Китая является укрепление дружественных отношений для развития экономического сотрудничества и увеличения торгового оборота сельскохозяйственной продукции. Китайские партнеры проявляют большой интерес к качественной и экологически чистой продукции, произведенной в Иркутской области.

Илья Сумароков отметил, что Китай является лидером по объемам импорта сельскохозяйственной продукции из Иркутской области. За 2022 год регион экспортировал продукцию на сумму 44,6 млн долларов, а за первое полугодие 2023 года – на сумму 35,9 млн долларов. На встрече были проведены переговоры о поставке пробной партии рапсового масла в Китай. Потенциальные поставщики сельскохозяйственной и продовольственной продукции успешно общались с китайскими партнерами.