На улице Свердлова в Иркутске проверяют качество дорожного покрытия Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улице Свердлова проводится проверка качества верхнего слоя асфальта. Одно из участков, от Каландаришвили до Ленина, ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

- На данном участке верхний слой покрытия выполнен из асфальтобетонной смеси А16ВН. По проекту его толщина должна составлять 5 сантиметров. Проведенные измерения показали толщину в 5,5 сантиметра, что является приемлемым, - сообщил инженер по строительному контролю Владимир Шерстов.

После проведения испытаний в лаборатории специалисты подготовят заключение в течение двух дней. Если все показатели (уплотнение, водонасыщение и другие) будут в пределах нормы, то на дороге будет нанесена разметка, установлены знаки и будет проведена приемка.

Ранее было проведено аналогичное испытание для проверки качества нижнего слоя асфальта. Контрольные вырубки соответствовали всем требованиям и были приняты строительным контролем.

В текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ремонтируются два участка улицы Свердлова: от Каландаришвили до Ленина и от Ленина до бульвара Гагарина.