Сквозное движение по БАМу на перегоне Нижнеангарск – Холодная открыли 23 августа. Фото: пресс-служба РЖД России

Во время дождей и прорыва дамбы в Северобайкальском регионе река холодная вышла из берегов и подмыла мост вместе с прилегающей к нему насыпи железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск – Холодная. Из –за этого движение на БАМе приостановили 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД России.

Работы на путях вели более 170 железнодорожников и 20 единиц техники. На место направили два противоразмывных поезда, два восстановительных поезда, а также 100 вагонов со скальной породой и щебнем, шпалами, четырьмя трубами для укладки насыпи. На восстановление выделили семь суток, однако управились за трое.

- Первый пассажирский поезд прошел по перегону Нижнеангарск – Холодная в 13:20, - сообщают в РЖД

Также в полном объёме открыто движение грузовых поездов. Железнодорожники уложили 1800 метров пути и восстановили 21 опору.