В Иркутской области восстановили движение по трассе Усть-Кут-Уоян Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, Максим Лобанов, сообщил о полном обеспечении проезда на 229 км трассы Усть-Кут-Уоян.

- В результате проливных дождей реки Кунерма и Умбелла вышли из берегов, что привело к закрытию нескольких участков дороги. Однако на 229 км был организован временный объезд размытого участка с помощью отсыпной дамбы, и работы по ликвидации размыва планируется завершить сегодня, 23 августа, - передают в пресс-службе правительства региона.

Также продолжаются работы по ликвидации размывов на других участках трассы. В настоящее время проблемные участки трассы Усть-Кут-Уоян практически все решены, за исключением участка Улькан-Тарасово, где планируется возобновление движения машин к 25 августа. Полное восстановление земляного полотна и двухполосного движения на пострадавших участках трассы планируется до 27 августа.