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НовостиОбщество23 августа 2023 8:48

В Братске полицейские ищут пропавшего 33-летнего Алексея Савина

О его местоположении ничего неизвестно с 19 августа
Елена СИНИЦА
В Братске полицейские ищут пропавшего 33-летнего Алексея Савина. Фото: ГУ МВД Братск

В Братске полицейские ищут пропавшего 33-летнего Алексея Савина. Фото: ГУ МВД Братск

Пропавшего 33-летнего жителя Братского района ищет полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

- Родственники мужчины обратились в дежурную часть с заявлением о его пропаже. Они сообщили, что 19 августа он ушел из дома в деревне Анчириково и не вернулся до настоящего момента, - говорят в полиции.

Описание его внешности: возраст примерно 33-35 лет, рост 170 см, голубые глаза, русые волосы, худощавое телосложение.

Он был одет в черную кофту, темно-серые шорты и синие резиновые тапочки.

Людей, которые располагают какой-либо информацией о Алексее Савине, просят связаться со службой полиции.