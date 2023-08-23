Депутаты Госдумы посетили несколько важных объектов на Байкале. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Делегация из депутатов Госдумы, представителей общественной палаты РФ и экологических сообществ прибыли с визитом в Иркутскую область. В состав делегации вошли председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий КОБЫЛКИН, заместители председателя Комитета Георгий Арапов, Евгений Марков и Александр Коган, председатель Межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен, член комитета Госдумы по молодежной политике Вячеслав Дамдинцурунов, член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Скачков, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова. Они посетили несколько важных объектов в Байкальске, чтобы лично увидеть необходимость внесения изменений в закон “Об охране озера Байкал”, которые были приняты в первом чтении.

- Мы работаем уже несколько дней на территории Республики Бурятии и теперь в Иркутской области по поручению Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, - отметил Дмитрий Кобылкин. - Нам предстоит как можно точнее во втором чтении проработать поправки в законопроект о защите озера Байкал. Законопроект требует доработки с учетом мнения населения, экспертов, глав субъектов, глав муниципалитетов. Вопросов, конечно, много. Но есть вещи критические, которые требуют действий. Для этого и необходимо принимать поправки в действующее законодательство. Это вопросы собственности, селезащиты, создания инфраструктуры для полноценной жизни людей.

Так, члены делегации побывали на солзанском полигоне-накопителе, осмотрели карты, в которых накапливались отходы деятельности БЦБК, услышали мнения ученых и местной администрации о том, к чему может привести схождение селей в этом районе. Очень подробно обсуждалась необходимость восстановления селезащитных сооружений, которые предотвратят попадание отходов из карт в Байкал, а так же обезопасят сразу несколько населенных пунктов, автомобильную трассу и железную дорогу. Увидели гости и следы недавних паводков, которые так же могли бы быть менее значительными, если бы закон позволял расчищать русла местных рек, в том числе и от потенциально аварийных деревьев. Познакомились с планом развития особой экономической зоны в Байкальске, а так же увидели необходимость организации противопожарных разрывов в поселке Утулик, где границы участков вплотную подходят к лесу - это грозит опасностью как людям, так и природе.

- В действующей редакции Закон о Байкале запрещает нам делать противопожарные разрывы, запрещает строительство дорог на Байкальской природной территории, так как в настоящее время есть запрет на сплошные рубки, - пояснил заместитель председателя Правительства иркутской области Георгий Кузьмин. – Например, в Утуликском муниципальном образовании есть решение суда, чтобы здесь были сделаны противопожарные разрывы, но по действующему закону это невозможно. Второй момент. Мы проектируем селезащиту, чтобы уберечь население и сам Байкал от последствий возможного селя. Но построить защиту мы не можем по той же причине.