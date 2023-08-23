В Иркутске на крыше дома нашли гранату 1914 года

В дежурную часть Росгвардии поступило сообщение о нахождении странного предмета на крыше дома на улице Байкальской в Иркутске во время ремонта. Согласно информации, предмет очень похож на гранату. Пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Иркутской области подтвердила эту информацию.

На место была направлена группа разминирования. Специалисты тщательно исследовали предмет и определили, что это действительно ручная граната «Рдултовского» образца, которая была изготовлена около 109 лет назад. Боеприпас был сильно поврежден коррозией, что представляло опасность. Сотрудники инженерно-технического подразделения Росгвардии доставили гранату на полигон, где она была безопасно уничтожена с помощью накладного заряда.