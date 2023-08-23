Психолог рассказала, как настроить ребенка на учебу Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, рекомендуется напомнить ему о положительных моментах, которые он испытывал в школе, и сосредоточиться на самых лучших из них, таких как общение с друзьями и интересные занятия. Детский психолог Наталья Наумова советует рассказывать ребенку истории о школе, а также помочь ему подготовиться морально, приобретая новый рюкзак и канцелярские принадлежности. Об этом пишет NEWS.ru.

- Если у ребенка возникают проблемы в школе, например, с одноклассниками, важно помочь ему разобраться в них и предоставить поддержку в случае продолжающихся конфликтов, - добавила Наумова.

Психолог отмечает, что ребенку следует самому выбирать портфель, карандаши, ручки и ластики, поскольку это будет приятно ему использовать эти предметы во время занятий. Также перед началом нового учебного года важно обсудить с ребенком его мотивацию в школе.

"Необходимо обсудить с ребенком его интересы в школе и поставить перед ним учебные цели. Возможно, ему потребуется дополнительные занятия по любимому или необходимому предмету, который может быть полезен для его поступления в вуз и будущей профессии", подчеркивает Наумова.