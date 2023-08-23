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НовостиПроисшествия23 августа 2023 14:33

Забившему сожительницу до смерти жителю Читы ужесточили наказание

Забившему сожительницу до смерти жителю Забайкалья ужесточили наказание
Елена СИНИЦА
Забившему сожительницу до смерти жителю Читы ужесточили наказание

Забившему сожительницу до смерти жителю Читы ужесточили наказание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Государственный обвинитель добился ужесточения наказания для 50-летнего жителя Читы, который избил свою сожительницу до смерти. Ранее мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на телеграм-канал краевой прокуратуры.

Согласно данным, 5 февраля 2023 года во время празднования мужчина нанес не менее 30 ударов своей сожительнице руками и ногами, что привело к ее смерти на месте.

В июне Центральный районный суд приговорил мужчину к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Однако прокурор, исходя из того, что максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы, подал апелляцию. Забайкальский краевой суд рассмотрел обращение государственного обвинителя и пришел к выводу, что суд первой инстанции не учел утяжеляющее обстоятельство - мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим суд увеличил срок наказания для жителя Читы до 11 лет.