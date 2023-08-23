Забившему сожительницу до смерти жителю Читы ужесточили наказание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Государственный обвинитель добился ужесточения наказания для 50-летнего жителя Читы, который избил свою сожительницу до смерти. Ранее мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на телеграм-канал краевой прокуратуры.

Согласно данным, 5 февраля 2023 года во время празднования мужчина нанес не менее 30 ударов своей сожительнице руками и ногами, что привело к ее смерти на месте.

В июне Центральный районный суд приговорил мужчину к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Однако прокурор, исходя из того, что максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы, подал апелляцию. Забайкальский краевой суд рассмотрел обращение государственного обвинителя и пришел к выводу, что суд первой инстанции не учел утяжеляющее обстоятельство - мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим суд увеличил срок наказания для жителя Читы до 11 лет.