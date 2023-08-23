347 тысяч школьников Иркутской области сядут за парты 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Оценка готовности образовательных организаций в Приангарье к новому учебному году завершена. Более двух тысяч школ, детских садов и организаций профессионального и дополнительного образования получили разрешение на начало работы с 1 сентября. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов на пресс-конференции о готовности системы образования к новому учебному году.

Министр отметил, что это касается тех образовательных организаций, которые были представлены для приемки муниципалитетами, их число составляет 2022. В некоторых школах и детских садах продолжается капитальный ремонт, который требует больше времени из-за объема и сложности работ.

По прогнозу регионального министерства образования, в новом учебном году в школы Иркутской области поступит около 347 тысяч учеников, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 36 тысяч будут первоклассниками.

Максим Парфенов напомнил, что Иркутская область активно участвует в программе «Модернизация школьных систем образования» уже два года. В 2023 году завершится капитальный ремонт и оснащение объектов, включенных в эту программу на 2022-2023 годы. Всего в регионе модернизируется 59 школ, из которых 22 были готовы в прошлом году, а остальные начали открываться с начала 2023 года. К 1 сентября этого года будет готово уже 31 школа.

Кроме того, в Приангарье с 1 сентября начнут работать две новые школы, строительство которых было финансировано из средств регионального бюджета. Одна из них находится в городе Зима и рассчитана на 352 места, а другая - в поселке Большой луг Шелеховского района и рассчитана на 195 мест.