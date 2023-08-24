Жара до +27 градусов ожидается в Иркутской области 24 августа 2023 года Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В Иркутской области снова наступило лето. Август решил удивить нас теплыми деньками, а значит появилась возможность выбраться на природу, на дачу, погулять по городу. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 24 августа 2023 года.

Погода в Иркутской области 24 августа 2023 года

- Переменная облачность, местами небольшие дожди, температура поднимется до +27 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода в Иркутской области 24 августа 2023 года будет радовать в течение всего дня. В Иркутске ожидается переменная облачность, без осадков. Жара до +25 градусов с юго-восточным ветром до восьми метров в секунду.

Кроме того, на реке Киренга и реке Лена ожидается понижение уровня воды на 30-70 сантиметров. Остальные реки в регионе опустятся до 30 сантиметров.