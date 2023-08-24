В Братске соседи задержали вора в одной из квартир своего дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске соседи поймали квартирного вора, который пытался похитить технику из квартиры в их доме. Они задержали злоумышленника до приезда полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Утром 12 августа в квартиру на первом этаже проник неизвестный мужчина. Взял ноутбук и коробку от шуруповерта и попытался скрыться через окно. В этот момент из магазина возвращался сосед, который увидел процесс кражи и заподозрил неладное. Он не позволил злоумышленнику скрыться, а соседку попросил вызвать полицию, - рассказывают в МВД

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 40-летний ранее судимый житель Братска. Мужчине избрали меру наказания в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Похищенная техника возвращена владельцу.

За помощь в раскрытии преступления, соседей наградили благодарственными грамотами в торжественной обстановке.