60-летие Академгородка отпразднуют в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция «Академгородок – самый зеленый микрорайон» пройдет 24 августа в 19:00. Яблони, сирень и спиреи высадят вдоль улицы Лермонтова возле центральной площади Академгородка, возле школы № 24 и на аллее возле Института геохимии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска

- 25 августа на стадионе школы № 24 пройдет фитнес-разминка и мастер классы по восточным танцам, бачате и сальсе. А в 18:00 гости праздника смогут сдать нормы ГТО и посостязаться в перетягивании каната, - рассказывают в администрации.

26 августа гостей ждут основные мероприятия в честь юбилея.

С 12:30 до 13:00 от Иркутского научного центра СО РАН до сквера «Прогресс» пройдет праздничное шествие. В этом же сквере начнется митинг в 13:00, а с 14:00 до 16:00 там проведут игры для детей.

В 16:40 праздник переместится на центральную площадь Академгородка, там откроется вернисаж художников «Таланты Академгородка», а с 17:00 до 19:00 пройдет праздничная программа «Академгородок – это мы».

Вечером с 19:00 до 20:00 будет организован танцевальный бульвар «Воскресный вальс», а после него начнется концерт, где выступят известные иркутские исполнители.