Движение транспорта ограничили на улице Лыткина в Иркутске до 7 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Движение транспорта ограничили в Иркутске на улице Лыткина в районе дома № 29. Там проводят работы по вскрытию и ремонту тепловой сети. Об этом сообщает оператор тепловых сетей города.

- Ограничения будут действовать с 24 августа до 17:00 7 сентября 2023 года, - сообщают в компании.

Оператор тепловых сетей города советует заранее планировать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что капитальный ремонт детского сада в Черемховском районе закончили раньше срока.