В Иркутске две управляющие компании подделывали подписи жильцов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 2023 года в службу государственного жилищного и строительного надзора от двух организаций поступили протоколы, подписанные хозяевами квартир, в которых сказано, что жители многоквартирных домов избирают организации своими управляющими компаниями. Однако, как выяснилось жильцы ничего не подписывали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Прокурорская проверка выявила, что фактические собрания подписей с собственников жилья не проводились, а подписи в договорах являются фиктивными, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура направила все материалы проверки в полицию для решения вопроса. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Братске соседи задержали вора в одной из квартир своего дома.