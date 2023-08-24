В детском лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Массовое заболевание детей произошло в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению организации отдыха и оздоровления требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, - сообщают в прокуратуре.

Причины массового заболевания выясняются.