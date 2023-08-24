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НовостиПроисшествия24 августа 2023 3:16

В детском лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей

Причины массового заболевания выясняются
Таисия ЧЕМИСОВА
В детском лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей

В детском лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Массовое заболевание детей произошло в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению организации отдыха и оздоровления требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, - сообщают в прокуратуре.

Причины массового заболевания выясняются.