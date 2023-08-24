На Объездной дороге в Иркутске образовалась семикилометровая пробка Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Семикилометровая пробка застала жителей Иркутска по пути на работу 24 августа 2023 года. Объездная дорога от Ново-Ленинского кладбища до улицы Олега Кошевого выделина красным в картах города. Информацию об этом можно посмотреть в приложении 2 ГИС.

Семикилометровая пробка застала жителей Иркутска. Фото: 2 ГИС

Недовольные иркутяне, которые попали в затор, пишут не только гневные, но и позитивные комментарии в приложении, прочитав которые, можно удивиться человеческой выдержке.

- Ищу жену на машине с кондиционером. Обоченники опять куда-то торопятся. Здрасте приехали! - восклицают жители города.

Причиной столь огромной пробки стала авария на улице Олега Кошевого, в которой столкнулись три автомобиля.

авария на улице Олега Кошевого Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске ограничили движения транспорта по улице Лыткина до 7 сентября.