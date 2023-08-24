Житель Братского района незаконно выращивал мак на участке Фото: Михаил ПАТЛИС

В Братском районе полиция задержала мужчину, который незаконно возделывал мак на своем участке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейским поступила информация о том, что в селе Калтук Братского района мужчина на территории частного дома выращивает мак. Оперативники обнаружили на месте 27 кустов растения, в котором содержатся наркотические вещества, - рассказывают в региональном МВД.

Как выяснилось 58-летний местный житель признался, что выращивал мак умышленно. Полицейские изъяли растения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что бывшую сотрудницу РЖД осудили за разглашение государственной тайны в Иркутске.